12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Жители Южной Кореи выступили против претензий Китая на желание Южной Кореи развернуть дополнительные системы ПРО THAAD на Корейском полуострове.

Валерий Ходячий, , 16:40 — REGNUM В Сети жители Южной Кореи единогласно выразили свою позицию в отношении претензий Китая, выступающего против развертывания американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове.

Противоракетная оборона Иван Шилов © ИА REGNUM

После встречи глав МИД Южной Кореи и Китая, состоявшейся 9 августа в Циндао, власти Поднебесной заявили, что Южная Корея обязалась ограничить развертывание американской системы ПРО THAAD в ходе двусторонних переговоров глав внешнеполитических ведомств.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбин в ходе брифинга заявил, что Сеул «официально» подтвердил приверженность Южной Кореи принципу «трех нет», которого придерживалась администрация предыдущего лидера страны Мун Чжэ Ина и который подразумевает, что американская система ПРО не будет больше развертываться на Корейском полуострове.

Однако южнокорейская сторона поставила точку в этом вопросе, подчеркнув, что вопрос о размещении THAAD не подлежит обсуждению с Китаем.

«(THAAD) — это средство самообороны для защиты жизни и безопасности нашего народа от северокорейской ядерной и ракетной угрозы…» — заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Хон Сик.

Напомним, что именно нынешнее правительство Южной Кореи во главе с Юн Сок Ёлем дало сигнал Вашингтону к развертыванию системы ПРО на полуострове.

Кроме того, по возвращению из Китая глава МИД Южной Кореи Пак Чин выступил перед журналистами. В ходе своего выступления он подчеркнул, что принцип «трех нет» не является обязательным для администрации Юн Сок Ёля, а также добавил о том, что он ясно дал понять китайскому коллеге, что этот принцип «не является ни соглашением, ни обещанием».

Отметим, что под политикой «трех нет» предыдущей администрации во главе с Мун Чжэ Ином подразумевался отказ от развертывания дополнительных систем ПРО THAAD, отказ от участия в сети ПРО под руководством США и отказ от заключения военного союза с Японией.

«Давайте просто разорвем дипломатические отношения с Китаем», — предлагает sush***.

«Почему Китай вмешивается во всё, что установлено на территории нашей страны?» — недоумевает aene***.

«Это равносильно тому, чтобы отдать кому-то зонт в дождливый день или оставить квартиру открытой, так как вору грабить неудобно», — смеется asia***.

«В таком случае Китай тоже должен ликвидировать все свои объекты, направленные в сторону Южной Кореи. Всё должно быть справедливо», — считает pjs6***.

Противоракетный комплекс THAAD U.S. Embassy Jerusalem

«Это война! Не нужно вести с Китаем никаких переговоров. У нас уже дефицит в торговле с Поднебесной. Китаю больше нечего терять», — утверждает dudx***.

«Лучше разверните ещё несколько комплексов ПРО THAAD», — советует jock***.

«А вы знали, что ПРО THAAD — единственное в нашей стране, что может отразить ракеты из Китая и КНДР? А знают ли люди, выступающие против ПРО, о том, попадает ли Инчхон в зону действия ПВО КПК? Знаете, что при желании можно сбить пассажирский самолет? На секундочку, у нас нет оружия для нападения!» — пишет plt5***.

«Они, что, хотят, чтобы мы присягу принесли перед национальным флагом, или что? Любой бы, кто дал подобную клятву, сразу бы прослыл преступником», — считает love***.

«Как бы мы не вели дела с Китаем, ничего хорошего из этого не выходит…» — ужасается came***.

«Чтобы не стать экономической колонией, мы должны как можно скорее сократить свою зависимость от Китая», — считает bt63***.

«Нужно определиться, что для нас важнее: национальная безопасность или экономика?» — советует kind***.

«Восстание Си Цзиньпина», — троллит firs***.

«Не следует забывать о том, что Китай является коммунистической страной и силой, препятствующей воссоединению Кореи», — советует dkrh***.

«Давайте поставим национальные интересы превыше всего, даже если торговля и экономика не в лучшей форме. Ради будущих поколений, давайте будем сильными», — призывает jiyy***.

«Я тронут мудрой дипломатической деятельностью министра иностранных дел», — пишет yeon***.