Берлин, , 15:54 — REGNUM Административный суд Берлина получил иск от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к парламенту страны, сообщили 12 августа в инстанции.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

«Могу подтвердить, что иск получен», — сказали РИА Новости в суде.

Дата слушаний пока не назначена. Какая именно палата суда рассмотрит иск, данных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на бундестаг. Политик требует восстановить его привилегий, которых он был лишён в мае.

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