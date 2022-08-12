Москва, , 15:53 — REGNUM В Госдуме обеспокоены фактически отсутствием регулирования дорожного движения во время ремонта дорог в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Ремонт дороги. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Дорожные работы параллельно охватывают сотни улиц, движение на многих участках перекрыто, а схемами объезда невозможно воспользоваться из-за отсутствия регулирования. Вместо сотрудников ДПС, соответствующих дорожных знаков и разметки «разруливанием» занимаются иностранные рабочие, в одинаковой степени не владеющие русским языком и правилами дорожного движения», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Передвигаться по Москве на автомобиле в некоторых местах стало невыносимо, возмущен парламентарий.

«Чтобы снизить градус социальной напряженности, направил обращения курирующему вопросы благоустройства заммэра Петру Бирюкову и главе столичной ГИБДД Александру Быкову. Обоих попросил вмешаться в ситуацию, чтобы вопросами установки знаков, регулирования движения и перекрытия дорог занимались те, кто в этом разбирается сам и может объяснить другим», — сообщил Нилов.

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