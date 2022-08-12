Джакарта, , 15:53 — REGNUM Министерство по делам религий сообщило, что в Индонезию вернулись 2430 паломников, сообщает Kompas.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

Девять групп и 2430 индонезийских паломников вернулись в Индонезию. В общей сложности в Индонезию вернулись 81 612 паломников. Число больных индонезийских паломников сократилось до 14. В то время как число умерших прихожан увеличилось на одного человека.

Число погибших паломников достигло 89 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Украины в связи с записью в социальной сети Twitter, которую в стране сочли оскорбительной.

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