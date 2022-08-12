Уфа, , 15:54 — REGNUM Памятную доску старшему лейтенанту Ильгизару Зиннурову, который погиб в ходе спецоперации на Украине, установили на стене одной из школ в Башкирии. Об этом 12 августа сообщила глава администрации Кигинского района республики Зухра Гордиенко на своей станице в социальной сети.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Орден генерала Шаймуратова вручается за особые заслуги. К сожалению, наш земляк удостоился этой награды посмертно», — сообщила она.

Гордиенко сообщила, что 12 августа родителям героя был вручен Орден генерала Шаймуратова.

«На стене родной школы установили памятную доску. То, что на открытие мемориальной доски собралось огромное количество человек, говорит о многом. Ильгизар, мы будем помнить о тебе всегда. Кигинская земля тебя не забудет», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бойцы батальона имени Шаймуратова отправятся из Башкирии в Донбасс.

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