Челябинск, 12 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Трое рабочих в Челябинске погибли в канализационном колодце из-за отравления парами ядовитых газов. Об этом пишут СМИ.

Цитата из к/ф «Прорыв». реж Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

По данным издания «Первое областное «, погибли механик, сантехник и электрик. Они спустились в люк без респираторов.

Рабочие прибыли на место для устранения неполадки. Вначале спустился один из них и потерял сознание. Коллеги не дождались его и последовали следом. Спасти не удалось никого.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 августа. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.