Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность падения спроса на ближневосточную нефть. Об этом 12 августа пишет Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в августе заводы закупили порядка 16 млн баррелей нефти в США, это в два раза больше, чем за тот же период в июле.

По данным агентства, это может быть связано в том числе с тем, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии до рекордного уровня с апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв Вашингтона присоединиться к числу азиатских стран, которые могут поддержать усилия США по снижению цен на российскую нефть, Индонезия скорее всего проигнорирует.

Читайте также: SCMP: Индонезия не поддержит призыв США ограничить цены на российскую нефть