Нур-Султан, , 15:51 — REGNUM В Казахстане всё больше детей с диагнозом COVID-19 тяжело переносят болезнь. Об этом 12 августа сообщила на брифинге главный внештатный детский инфекционист минздрава республики Динагуль Баешева.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«В первую волну у детей были небольшой кашель и боль в горле, у некоторых — повышенная температура, совсем небольшая группа поступала с диарейным синдромом, а на сегодняшний день дети поступают с синдромом интоксикации», — сказала Баешева.

Она сообщила, что часто у детей, подхвативших коронавирус, сильно повышается температура, начинается кашель, наблюдается осиплость голоса и затруднение дыхания. Баешева также призвала всех остальных не игнорировать симптомы COVID-19, несмотря на то, что взрослые обычно переносят эту болезнь легко.

Напомним, ранее в Казахстане сообщили, что готовятся снизить планку вакцинации от COVID-19 для детей с 12 до семи лет. Ждут, когда выйдут первые международные рекомендации.

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