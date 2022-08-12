Черкесск, 12 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. Начиная с августа ежедневно фиксируется все больше заболевших. При этом вводить ограничительные меры власти региона пока не планируют. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского управления Роспотребнадзора Елена Покровская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество лиц с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличивается каждый день. К примеру, на 1 августа 2022 года в Карачаево-Черкесии было выявлено девять новых случаев COVID-19, в свою очередь 11 человек проходили лечение в стационаре и 70 человек находились под медицинским наблюдением амбулаторно, то на сегодняшний день эти цифры увеличены в 2-3 раза», — приводит слова представителя ведомства РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам Покровской, в республике преобладает подвид Омикрона — Кентавр, при заражении которым у большинства пациентов болезнь протекает в лёгкой форме. Однако он отличается очень высокой степенью распространения.

Как отметила представитель Роспотребнадзора, тенденция роста заболеваемости COVID-19 наблюдается практически во всех субъектах РФ. По этой причине при ухудшении ситуации по распространению коронавируса могут применить введение ограничительных мер.