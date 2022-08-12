Пули-Алам, Афганистан, 12 августа 2022, 15:50 — REGNUM В афганских провинциях Логар и Пактия из-за проливных дождей и наводнений местные жители понесли огромный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Альфред Сисней. Наводнение
Альфред Сисней. Наводнение

Источники сообщают, что наводнение утром 12 августа уничтожило тысячи джерибов сельскохозяйственных угодий и сотни жилых домов в этих двух провинциях. При этом ряд жителей, в том числе женщины и дети, не могут выбраться из своих домов.

В провинции Логар в результате наводнения были уничтожены сельскохозяйственные угодья и повреждены сотни домов в кишлаках Сидан, Хони, Шашкала, Ходжа Афзал и Кодли близ административного центра провинции и в уездах Чарх и Баракибарак.

В провинции Пактия сообщили, что десятки жилых домов и сотни джерибов сельскохозяйственных угодий серьёзно пострадали из-за разгула стихии в местностях Эттефакмина, Аскари Фомили и Пирбаг.

Информации о возможных человеческих жертвах не поступало.

Следует отметить, что в результате нескольких наводнений в этих двух провинциях погибли и получили ранения 15 человек, разрушено более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 200 жилых домов.