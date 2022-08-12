Вильнюс, , 15:45 — REGNUM Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария, сообщают литовские СМИ.

Анатолий Шарий Sharij.com.ua

Его подозревают в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём (ст. 216 УК Литвы).

«Расследование проводит служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор департамента уголовного преследования генеральной прокуратуры», — приводит портал 15min. lt заявление представителя генпрокуратуры страны Риты Стундене.

В ведомстве уточнили, что ранее в прокуратуру поступили неоднократные обращения юриста Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) с требованием провести проверку в отношении Шария.

СМИ также указывает, что в январе 2022 года Литва лишила Шария политического убежища.