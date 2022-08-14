Архангельск, 14 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Экспедиция Арктического плавучего университета, отправившаяся на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» с Диксона на Землю Франца-Иосифа, будет исследовать геологические обнажения для поиска битумопроявлений по дайковому комплексу. Это второй в 2022 году рейс учёных арктического научного центра Роснефти и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), которые проводят геологическое исследование островов арктического архипелага. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Фото пресс-службы СУГМС Научно-исследовательское судно СУГМС «Михаил Сомов»

Людмила Драчкова, заведующая кафедры географии и гидрометеорологии САФУ отметила, что в первую очередь, учёные намерены исследовать геологические обнажения для поиска битумопроявлений по дайковому комплексу. Дайки — трещины, заполненные магматическим расплавом.

«Долгое время считалось, что на островах Российской и Канадской Арктики нет нефти и газа. Однако недавние исследования позволяют предположить, что они могут там находиться. Ученые планируют искать места выхода битумоносных пород, где потенциально способны содержаться нефть и газ, и брать образцы для анализов», — указано в сообщении.

Исследовательские работы будут проводиться на островах Гукера, Греэм-Белл, Земля Вильчека и Хейса. Вероятно, что исследовательская группа также посетит острова Алджера и Винер-Нойштадт. Подобные исследования на архипелаге Земля Франца-Иосифа проведут впервые за последние 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» начинает исследовательский полевой сезон в северных морях. Научная экспедиция стартует направляется в Чукотское море. Основной задачей проекта является отбор керна — прямого источника геологической информации необходимой для определения возраста, состава и условий формирования пород арктического шельфа.

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