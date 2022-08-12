Вашингтон, 12 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Актёрский состав фильма «Электрическое государство» братьев Руссо («Мстители») пополнился новыми именами. Об этом сообщил портал Screen Rant 12 августа.

Цитата из видеоинтервью Стэнли Туччи

Так, к касту картины присоединились Брайан Кокс, Стэнли Туччи, Мишель Йео, Джейсон Александр и Дженни Слейт. Ранее на главные роли в ленте были утверждены Милли Бобби Браун и Крис Пратт.

Напомним, «Электрическое государство» является экранизацией одноимённой книги Саймона Сталенхага. Съёмки начнутся осенью 2022 года, а точная дата выхода ленты будет озвучена позднее.