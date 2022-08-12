Шебекино, Белгородская область, 12 августа 2022, 15:58 — REGNUM Все дефекты в домах для детей-сирот в Шебекино Белгородской области будут устранены, заявил 12 августа глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
По словам чиновника, который лично осмотрел скандальные дома, подрядчик исправит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Владимир Жданов пообещал держать ситуацию на контроле и еженедельно сопровождать ход работ до момента их полного завершения.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту возведения некачественного социального жилья и по поручению главы СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.