Шебекино, Белгородская область, , 15:58 — REGNUM Все дефекты в домах для детей-сирот в Шебекино Белгородской области будут устранены, заявил 12 августа глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Плесень Анна Алябьева © ИА REGNUM

По словам чиновника, который лично осмотрел скандальные дома, подрядчик исправит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Владимир Жданов пообещал держать ситуацию на контроле и еженедельно сопровождать ход работ до момента их полного завершения.

«Есть пожелания жильцов, которые включим в дополнительный перечень необходимых работ: в первую очередь это касается обустройства ванных комнат. Отдельный вопрос — трудоустройство ребят, которые в данный момент не учатся и не работают: будем подбирать варианты с местом дальнейшей работы и трудоустраивать», — уточнил глава муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту возведения некачественного социального жилья и по поручению главы СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.