Шебекино, Белгородская область, 12 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Все дефекты в домах для детей-сирот в Шебекино Белгородской области будут устранены, заявил 12 августа глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень

По словам чиновника, который лично осмотрел скандальные дома, подрядчик исправит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Владимир Жданов пообещал держать ситуацию на контроле и еженедельно сопровождать ход работ до момента их полного завершения.

«Есть пожелания жильцов, которые включим в дополнительный перечень необходимых работ: в первую очередь это касается обустройства ванных комнат. Отдельный вопрос — трудоустройство ребят, которые в данный момент не учатся и не работают: будем подбирать варианты с местом дальнейшей работы и трудоустраивать», — уточнил глава муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту возведения некачественного социального жилья и по поручению главы СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.