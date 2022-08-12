Лос-Анджелес, США, , 15:44 — REGNUM Музыкант Терелл Эфрон (известен как A$AP Relli) пожаловался на травлю в Сети со стороны поклонников рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс). Об этом 12 августа пишет TMZ.

A$AP Rocky Цитата из видеоклипа

Терелл Эфрон утверждает, что его называли «стукачом» и ему угрожали смертью после того, как он обратился в правоохранительные органы и рассказал о предполагаемой стрельбе. Адвокаты музыканта утверждают, что из-за угроз им пришлось написать заявление в полицию.

Ранее Терелл Эфрон подал иск к A$AP Rocky — в документах он заявил, что в ноябре 2021 года его бывший коллега напал на него и открыл по нему стрельбу. По словам A$AP Relli, ему понадобилась медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года A$AP Rocky (Раким Майерс) арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (США) из-за обвинений в стрельбе от 6 ноября 2021 года. По этому делу рэпер находился под следствием.

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