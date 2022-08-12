Москва, 12 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Сейчас ставки по банковским вкладам в России существенно ниже годовой инфляции. И, судя по тому, что рынок ожидает очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, банковские ставки будут снова снижаться. заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«А ставки по валютным вкладам в российских банках сейчас стремятся к нулю, а в ряде банков уже стали отрицательными.

При этом в США и ЕС регуляторы начали цикл повышения ставок, что отразится и на депозитах частных банков. В то же время рынок ожидает, что курс рубля к доллару и евро будет снижаться.

В свете этого вполне логичным шагом выглядит купить доллары и евро сейчас в России и поместить их в зарубежные банки.

Правда, люди, действующие по такой схеме, упускают из вида риски того, что политическое противостояние России с Западом может еще усилиться, и в таком случае на новом витке санкций могут быть заморожены все счета россиян в недружественных государствах.

Не исключено также и расширение санкций на все российские банки, так что перевести деньги в Россию будет невозможно.

А если еще и визы перестанут предоставлять российским гражданам, то и физически выехать к своим деньгам наши соотечественники не смогут», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, физлица во второй половине июля купили рекордный объем валюты на Мосбирже. За месяц они нарастили объемы покупок в 1,3 раза — со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд руб.

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