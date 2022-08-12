Базарак, Афганистан, , 15:43 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в местности Поджава уезда Дара мужчина убил шестерых членов своей семьи и соседа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Источники добавляют, что этого человека зовут Хумаюн, и он страдал психическим заболеванием.

По словам собеседников, Хумаюн застрелил своего соседа, который пытался остановить его. Соседа звали Абдулла, и он был учителем.

Следует отметить, что с началом правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане возросло число случаев семейного насилия. Эксперты считают, что причиной большинства этих событий является рост бедности и безработицы.