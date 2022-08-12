Париж, 12 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На средиземноморском и атлантическом побережьях рыба баллиста отпугивает загорающих на французских пляжах, сообщает Le Figaro.

joakant Рыбы

В августе около сорока человек были укушены на пляже. С начала лета эта хищная рыба, получившая название Balistes Capriscus, была замечена несколько раз в районах французской ривьеры. Имея 14 зубов вверху и восемь внизу, рыба атакует икры и лодыжки пловцов. Тем не менее, этот вид не представляет опасности для человека, даже если укус рыбы достаточно болезненный.

По словам специалиста, обычная баллиста «довольно тонкая, голубовато-серого цвета». Ее рост составляет от 40 до 50 сантиметров, а вес-от двух до трех килограммов.