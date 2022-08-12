Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Спикер верхней палаты парламента ЮАР На Масондо и члены комитета по международным отношениям провели встречу с прибывшей в Кейптаун делегацией парламента Грузии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

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По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие сотрудничества между странами в торговле, туризме, реформах, сельском хозяйстве, спорте и образовании. Грузинский депутат Николоз Самхарадзе заявил об особой важности этой встречи.

«Южноафриканская сторона особенно заинтересована в реформах, проводимых в Грузии. В будущем мы планируем пригласить их в Тбилиси, чтобы поделиться с ними нашим опытом», — завил Самхарадзе.

Стоит отметить, что это первый визит депутатов парламента Грузии в ЮАР.