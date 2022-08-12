Москва, , 15:38 — REGNUM Ограничения на свободу движения капитала являются исключительно инструментом политики по поддержанию финансовой стабильности. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По мере снижения рисков для финансовой стабильности Банк России считает возможным дальнейшее смягчение данных ограничений», — говорится в документе.

При этом Банк России учитывает тот факт, что часть ограничений на свободу движения капитала носит неэкономический и двусторонний характер.

«Соответственно, их смягчение возможно только на взаимной основе», — пояснил регулятор.

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