Лондон, 12 августа 2022, 15:38 — REGNUM Британское правительство платит около 1,2 миллиона долларов в день за размещение в гостиницах беженцев, эвакуированных из Афганистана год назад. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Беженцы из Афганистана
Беженцы из Афганистана
(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

По словам официальных лиц, причиной длительного пребывания в отеле является сложность поиска подходящего жилья для этих беженцев в Великобритании.

Спустя год после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 9500 беженцев всё ещё живут в 70 отелях и ждут размещения в разных городах Соединённого Королевства. На данный момент расселено около 7000 беженцев, привезённых в Великобританию из Афганистана.

Британские власти заявляют, что стараются как можно быстрее решить проблему нехватки жилья для этих беженцев. По их словам, основная сложность заключается в поиске подходящего жилья для семей афганских беженцев на британском рынке жилья, который уже давно находится под давлением высокого спроса.