Лондон, 12 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Британское правительство платит около 1,2 миллиона долларов в день за размещение в гостиницах беженцев, эвакуированных из Афганистана год назад. Об этом сообщает газета Daily Mail.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По словам официальных лиц, причиной длительного пребывания в отеле является сложность поиска подходящего жилья для этих беженцев в Великобритании.

Спустя год после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 9500 беженцев всё ещё живут в 70 отелях и ждут размещения в разных городах Соединённого Королевства. На данный момент расселено около 7000 беженцев, привезённых в Великобританию из Афганистана.

Британские власти заявляют, что стараются как можно быстрее решить проблему нехватки жилья для этих беженцев. По их словам, основная сложность заключается в поиске подходящего жилья для семей афганских беженцев на британском рынке жилья, который уже давно находится под давлением высокого спроса.