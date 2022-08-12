Москва, , 15:38 — REGNUM То, что Центробанк РФ сейчас пошел на такой шаг и начал отзывать лицензии у банков, не является свидетельством того, что стрессовый период позади и регулятор возвращается к практикой жесткого контроля над деятельностью банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

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«Просто данный конкретный кейс с «Кросна-банком» можно отнести к числу наиболее циничных и демонстративных нарушений требований ЦБ.

При этом предписания от ЦБ для исправления ситуации банку посылались задолго до начала спецоперации и связанного с санкцией удара по российской банковской системы, но, насколько можно судить по открытым публикациям, они игнорировались.

Полагаю, этот эпизод с отзывом лицензии у АО «Кросна-Банк» не приведёт к каким-то негативным последствиям для банковской системы — банк был небольшим, при этом уже давно устойчиво убыточным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кросна-Банк» впервые за последние полгода.

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