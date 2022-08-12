Лондон, 12 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса официально объявило о том, что на обширных территориях страны установилась засуха в связи с очередной волной сильной жары, а водоснабжающие компании вводят ограничения на использование воды в быту. Об этом сообщает Bloomberg.

Antranias Засуха

Части западной, южной, центральной и восточной Англии переведены в статус страдающих от засухи после заседания Национальной панели по борьбе с засухой в пятницу 12 августа.

В Англии, которая обычно ассоциируется с туманами и дождями, июль стал самым сухим месяцем с 1935 года, по данным метеорологической службы Великобритании, и в августе регион вновь столкнулся с новой реальностью — волнами жары и дефицитом водоснабжения.

«Текущая высокая температура усугубляет давление на природу и нашу водную среду», — сказал председатель Национальной панели по борьбе с засухой Харви Брэдшоу.

Ранее, утром 12 августа, компания Yorkshire Water Services Ltd. стала четвертой компанией водоснабжения, которая ввела запрет на пользование шлангами для полива. В компании заявили, что эта мера, не позволяющая людям поливать сады и мыть машины из шлангов, начнет действовать с 26 августа. Компания Yorkshire Water обслуживает 5,4 миллиона человек и 140 000 предприятий, согласно данным с ее веб-сайта.

Палящий зной и сокращение запасов воды влияют и на сельскохозяйственную отрасль Великобритании.

«Ситуация на местах продолжает оставаться крайне сложной во всех отраслях сельского хозяйства, — сказал заместитель президента Национального союза фермеров Том Брэдшоу. — Многие фермеры сталкиваются с серьезными проблемами от нехватки воды для полива до отсутствия достаточного количества травы и необходимости использовать зимние корма».