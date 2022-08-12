Амстердам, , 15:45 — REGNUM Голландская компания Kleer Delicatessen отказалась от производства «Русского яичного салата», теперь он будет называться «традиционным». Об этом сообщает 12 августа газета De Telegraaf.

Салат оливье Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители компании объяснили, что изменили название салата в связи с конфликтом России и Украины. Это изменение необратимо, и компания потеряла из-за него €6,5 тыс., так как 40 тыс. этикеток пришлось выбросить.

«Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», — заявили в компании.

В Kleer Delicatessen добавили, что клиенты «признательны за данный шаг». Вместе с тем крупнейшая голландская сеть супермаркетов Albert Heijn заявила изданию, что оставит на своих полках «Традиционный русский яичный салат».

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