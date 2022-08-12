Амстердам, 12 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Голландская компания Kleer Delicatessen отказалась от производства «Русского яичного салата», теперь он будет называться «традиционным». Об этом сообщает 12 августа газета De Telegraaf.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат оливье

Представители компании объяснили, что изменили название салата в связи с конфликтом России и Украины. Это изменение необратимо, и компания потеряла из-за него €6,5 тыс., так как 40 тыс. этикеток пришлось выбросить.

«Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», — заявили в компании.

В Kleer Delicatessen добавили, что клиенты «признательны за данный шаг». Вместе с тем крупнейшая голландская сеть супермаркетов Albert Heijn заявила изданию, что оставит на своих полках «Традиционный русский яичный салат».

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