В Нидерландах переименовали «Русский яичный салат»
Амстердам, 12 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Голландская компания Kleer Delicatessen отказалась от производства «Русского яичного салата», теперь он будет называться «традиционным». Об этом сообщает 12 августа газета De Telegraaf.
Представители компании объяснили, что изменили название салата в связи с конфликтом России и Украины. Это изменение необратимо, и компания потеряла из-за него €6,5 тыс., так как 40 тыс. этикеток пришлось выбросить.
«Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», — заявили в компании.
В Kleer Delicatessen добавили, что клиенты «признательны за данный шаг». Вместе с тем крупнейшая голландская сеть супермаркетов Albert Heijn заявила изданию, что оставит на своих полках «Традиционный русский яичный салат».
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