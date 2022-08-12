Рубцовск, Алтайский край, , 15:36 — REGNUM Алтайские парламентарии 12 августа известили о том, что готовы рассмотреть инициативу присвоения Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос планируют включить в повестку ближайшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), сообщает телеграм канал АКЗС.

Рубцовск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Отмечается при этом, что во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе и военную технику. Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город занимал второе место в СССР по занятости населения в промышленности.

«Общественный запрос на признание заслуг Рубцовска в военные годы по-прежнему высокий. Невзирая на количество голосов и подписей, городские общественные организации, ветераны заводов и просто неравнодушные рубцовчане ждут реализации инициативы. Для Рубцовска это будет большим толчком в развитии социально-экономической сферы», — считает председатель правления Рубцовской городской общественной организации содействия социально-экономическому развитию «Наш город», директор ДК «Тракторостроитель» Наталья Данилова.

С предложением поддержать ходатайство выступит комитет по правовой политике и местному самоуправлению.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почетного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить победу. Получение статуса «Города трудовой доблести» увековечит их подвиг», — заключил вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Барнаулу. Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

Годом ранее жители краевой столицы были раздосадованы тем обстоятельством, что городу не дали этого почетного звания, хотя они собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом.

Читайте также: Барнаул со второй попытки удостоен звания «Город трудовой доблести»

Читайте также: В Барнауле начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»