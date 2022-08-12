Рубцовск, Алтайский край, 12 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Алтайские парламентарии 12 августа известили о том, что готовы рассмотреть инициативу присвоения Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос планируют включить в повестку ближайшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), сообщает телеграм канал АКЗС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рубцовск

Отмечается при этом, что во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе и военную технику. Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город занимал второе место в СССР по занятости населения в промышленности.

«Общественный запрос на признание заслуг Рубцовска в военные годы по-прежнему высокий. Невзирая на количество голосов и подписей, городские общественные организации, ветераны заводов и просто неравнодушные рубцовчане ждут реализации инициативы. Для Рубцовска это будет большим толчком в развитии социально-экономической сферы», — считает председатель правления Рубцовской городской общественной организации содействия социально-экономическому развитию «Наш город», директор ДК «Тракторостроитель» Наталья Данилова.

С предложением поддержать ходатайство выступит комитет по правовой политике и местному самоуправлению.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почетного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить победу. Получение статуса «Города трудовой доблести» увековечит их подвиг», — заключил вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Барнаулу. Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

Годом ранее жители краевой столицы были раздосадованы тем обстоятельством, что городу не дали этого почетного звания, хотя они собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом.

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