Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Актриса Никола Пельтц и её супруг Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, рассказали о планах стать родителями. Об этом 12 августа пишет Elle Girl.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Цитата из видеоинтервью для Vogue

Бруклин Бекхэм признался, что уже готов стать отцом, однако, как отмечает издание, не навязывает своё желание супруге. Пара заявила, что пополнение в их семье состоится в скором времени, однако не в этом и не в следующем году. «Однажды мы хотели бы иметь большую семью — иметь собственных детей и хотели бы ещё усыновить», — говорит Бекхэм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никола Пельтц опровергла слухи о вражде со свекровью Викторией Бекхэм. Пользователи Сети предполагали, что актриса и певица поссорились из-за того, что Пельтц надела на свадьбу платье от Valentino, а не от бренда свекрови, как обещала ранее.

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