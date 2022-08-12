Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц рассказали о планах стать родителями
Вашингтон, 12 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Актриса Никола Пельтц и её супруг Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, рассказали о планах стать родителями. Об этом 12 августа пишет Elle Girl.
Бруклин Бекхэм признался, что уже готов стать отцом, однако, как отмечает издание, не навязывает своё желание супруге. Пара заявила, что пополнение в их семье состоится в скором времени, однако не в этом и не в следующем году. «Однажды мы хотели бы иметь большую семью — иметь собственных детей и хотели бы ещё усыновить», — говорит Бекхэм.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никола Пельтц опровергла слухи о вражде со свекровью Викторией Бекхэм. Пользователи Сети предполагали, что актриса и певица поссорились из-за того, что Пельтц надела на свадьбу платье от Valentino, а не от бренда свекрови, как обещала ранее.