Мадрид, 12 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Информационное агентство Reuters связалось с афганскими беженцами, покинувшими страну год назад с выводом иностранных войск. В 2021 году Масуда Кохестани улетела в Испанию на военном самолёте, но её мать и другие члены семьи остались в Афганистане. Мать Масуды говорит, что мечтает, чтоб дочь вернулась на её похороны.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Масуда Кохестани вспоминает, что солдаты не пустили членов её семьи на борт самолёта и ей пришлось их оставить. Эта 41-летняя правозащитница, помимо того, что справляется с болью от разлуки с семьёй и домом, также борется с тяжким чувством вины.

Кохестани живёт в Саламанке, городе к западу от Мадрида.

«Я чувствую себя ужасно, оставив свою семью и больную мать», — сказала она Reuters вскоре после того, как закончился видеозвонок с её семьей в Кабуле.

Тысячи афганских граждан покинули Афганистан после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Reuters поговорило с 13 афганскими активистами гражданского общества, которые бежали и в настоящее время живут за границей в качестве беженцев. Агентство пишет, что у них нет чёткого представления о том, когда они вернутся домой.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, многие граждане покинули страну. Три тысячи афганцев стали беженцами в Испании в процессе эвакуации. Из них 2000 официально подали прошения о предоставлении убежища, и более 1500 дел были приняты.

Выйдя на связь из своей квартиры в Испании, Кохестани сказала, что её статус беженца подтверждён, он действителен в течение пяти лет. Однако чувство безопасности и умиротворения, которое было у Масуды после отъезда из Афганистана, было недолгим.

«Я живу одна в Испании, и ужас моментов в аэропорту Кабула преследует меня каждый день», — говорит она.

Масуда рассказала, что иностранные силы в аэропорту Кабула разрешили ей сесть на самолёт с сотнями афганцев, но её семье не позволили это сделать.

«Мое бегство стало поворотным моментом в переходе от нормальной жизни к жизни, полной беспокойства, отчаяния и утрат», — отмечает Масуда.

В Кабуле сестра Масуды Кохестани и её мать, прикованная к инвалидной коляске, заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают проводить внезапные обыски в их доме, чтобы проверить, не вернулась ли её сбежавшая дочь из Испании.

«Для меня было большим шоком увидеть, как моя дочь покинула меня», — сказала мать Массуды агентству Reuters после видеозвонка дочери.

Она попросила не называть её имени, опасаясь возмездия, и добавила: »Меня не волнует моя жизнь… Я просто хочу, чтобы, когда я умру, Масуда пришла на мои похороны».

Захват страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и процесс эвакуации афганских граждан из группы риска разлучили многие семьи и вызвали миграцию большого числа людей. Согласно отчёту Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, афганцы живут как беженцы в 98 странах.

Высокопоставленный представитель ООН в Афганистане на условиях анонимности сообщил, что около двух миллионов граждан Афганистана из примерно 40-миллионного населения ищут немедленного убежища за границей, и число просителей продолжает расти.