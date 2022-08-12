Лиссабон, 12 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Бывший защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау получил дисквалификацию в Португалии через год после завершения карьеры. Об этом 12 августа сообщает ESPN.

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Последним клубом Коэнтрау был португальский «Риу Аве», за который он сыграл 13 матчей в сезоне 2020/21.

Отмечается, что Федерация футбола Португалии (FPF) дисквалифицировала 34-летнего бывшего защитника и оштрафовала его на €850.

Причиной стала потасовка в матче «Боавишта» — «Риу Аве» (3:3), который состоялся в апреле 2021 года. Коэнтрау наказан за «оскорбления и репутационные нарушения».

Напомним, Коэнтрау выступал за «Реал» с 2011 по 2018 год.