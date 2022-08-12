Тамбов, 12 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Тамбовской области 12 августа выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом — на 44 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 10 человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 394 случая заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 224 пациента, в том числе 74 — за последние сутки.

За весь период скончались 2457 человек. Подтвержден один новый летальный случай.