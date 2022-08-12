Москва, 12 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Повышение качества жизни на селе является безусловным приоритетом органов власти, сообщил 12 августа президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он направил телеграмму с приветствием участникам, организаторам и гостям 9-го Открытого чемпионата России по пахоте. По словам президента, приоритетом государства является повышение качества жизни в сёлах.

По словам Путина, работа на селе традиционно пользовалась в России почётом и уважением, требовала от человека особых качеств и любви к своему делу.

«Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов, — говорится в тексте телеграммы. — И, конечно, наш безусловный приоритет — повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством».