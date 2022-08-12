Москва, 12 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. То, что сейчас Национальный расчётный депозитарий (НРД) подал этот иск — скорее, формальный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Шаг предпринят для того, чтобы в будущем можно было защитить позиции НРД в суде перед инвесторами, которые понесли убытки.

Маловероятно, что судебное решение будет быстрым, а тем более, что оно будет положительным для НРД и с него будут сняты санкции.

Санкции приняты на более высоком уровне, так что на суд будет оказано политическое давление, чтобы не допустить их снятие.

Но в будущем, когда текущий политический кризис разрешится и международная финансовая система начнет переходить к нормализации, несомненно, НРД и его клиенты, особенно иностранные, еще устроят затяжные судебные баталии с виновниками своих финансовых потерь», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций.

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