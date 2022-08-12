Владикавказ, 12 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Северной Осетии родилось 3740 детей. При этом зафиксировано появление на свет 51 двойни и одной тройни, сообщили в управлении ЗАГС по региону.

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«За указанный период родилось 3740 малышей, 905 из них у матерей, не состоящих в браке, произведено 16 регистраций рождения у несовершеннолетних, зарегистрировано рождение 51 двойни и одной тройни», — приводит сведения ведомства портал «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Северной Осетии появились на свет 8158 новорожденных, что на 48 детей меньше, чем годом ранее. Что касается первого полугодия 2021 года, то в Северной Осетии в этот период родилось 3766 детей, что почти сопоставимо с цифрами текущего года.