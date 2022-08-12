Киев, 12 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили 12 августа в украинской «Запорожской областной администрации».

СБУ

«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что схему организовал один из жителей Мелитополя, который помогал своим знакомым перебраться с удерживаемых Киевом территорий в город.

Для каждого из знакомых предварительно готовили легенду о поездке к родственникам или о волонтерской деятельности. Сейчас СБУ обвиняет жителя Мелитополя в незаконной переправке людей через границу.