Барнаул, 12 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура 12 августа известила о дальнейшей судьбе разбирательства по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае, фигуранты которого были оправданы судом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

По результатам изучения оправдательного приговора Рубцовского городского суда в отношении жительниц г. Рубцовска, обвиняемых по п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ, в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, государственным обвинителем, не согласившемся с вынесенным решением, принесено апелляционное представление о его отмене.

Законность и обоснованность указанного приговора будет проверена Алтайским краевым судом с участием сотрудников прокуратуры Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 59-летняя обвиняемая, которая организовала на территории Рубцовска частный дом престарелых под видом гостиницы для оказания услуг гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, а также для пенсионеров и инвалидов с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности, была оправдана.

И это при том, что медицинские услуги и лекарственные препараты предоставлялись им в ограниченном количестве и избранно. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад.

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