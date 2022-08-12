Москва, 12 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. С 13 августа на территории Москвы будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 12 августа сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Уточняется, что такой уровень вводится по причине высоких температур воздуха. Предупреждение будет действовать с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа.

«В период с 13 по 14 августа местами, с 15 по 17 августа повсеместно в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-32 градусов», — сказано в сообщении.