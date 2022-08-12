Мадрид, 12 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Желание президента Украины Владимира Зеленского отобрать у России Крым может перевести украинский конфликт в полноценную мировую войну. Об этом пишет Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В своём недавнем обращении к нации Зеленский пообещал начать «возвращение территорий» с Крыма. Если украинские силы действительно нападут на полуостров, прошедшие «шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом», говорится в статье.

Ответ России на такую атаку будет гораздо более жёстким, чем противостояние в Донбассе, полагает автор. Куирико предположил, что без отмашки со стороны Запада украинский лидер напасть на Крым не решится, а это означает вовлечение в прямой конфликт с Россией Европы и США.

«Попытка вернуть Крым, манёвр, который не может произойти без «зелёного света» со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств», — пишет Куирико.

Следовательно, исчезнут последние возможности для договора и урегулирования конфликта, хотя бы в виде перемирия.

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