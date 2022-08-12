Архангельск, 12 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» в Анапе на четвёртой смене по федеральной программе «Дети Арктики» отдыхают 396 детей из Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Последняя летняя смена в «Жемчужине России» проходит с 7 до 27 августа. Всего в рамках четырёх смен санаторно-оздоровительный комплекс посетили 1 580 детей из Архангельской области.

По словам Сергея Свиридова, министра труда, занятости и социального развития Архангельской области, программа «Дети Арктики» непременно должна быть продолжена в следующем году.

Федеральная программа «Дети Арктики» действует в регионе с 2022 года. Путевка в лагерь и проезд к месту отдыха из Архангельска и обратно оплачиваются полностью за счёт средств федерального бюджета. Участниками программы могут стать учащиеся с пятых по восьмые классы, проживающие на территории Арктической зоны: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, на Новой Земле, в Приморском, Мезенском, Онежском, Лешуконском и Пинежском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение июня и июля на черноморском побережье отдохнули более четырех тысяч юных северян из Мурманской области, из них 1 255 детей по федеральной программе «Дети Арктики».

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