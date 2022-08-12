Москва, 12 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Попытки повысить потенциал экономики за счёт установления слишком низкой ключевой ставки, не соответствующей макроэкономической ситуации, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для ценовой стабильности и экономики в целом. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«В краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения для удовлетворения возросшего спроса производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики», — говорится в документе.

В Центробанке отметили, что для решения задачи расширения производственных возможностей экономики необходимы меры структурной, бюджетной политики, а также институциональные преобразования.

«Данные меры должны быть направлены на стимулирование частной инициативы, поддержку инновационной активности, поощрение развития компенсирующих и новых технологий, облегчение подстройки и повышение гибкости рынка труда (в том числе в рамках программ переподготовки и повышения квалификации рабочей силы), создание предсказуемых условий экономической деятельности», — следует из материалов.