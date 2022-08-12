Москва, 12 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В летние месяцы и в июле в том числе, курс валюты в России традиционно обычно достаточно низкий и было выгодно её покупать, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

«Особенно стоит учесть то, что летние месяцы обычно отпускные и, уезжая за границу населению необходимо было иметь наличную валюту. Несмотря на ограничения, валюту можно было приобрести выгодно в нужном объёме.

Кроме того, какой-то процент населения приняло решение об открытии вклада в зарубежных банках, и покупать валюту в России по выгодному курсу было крайне актуально.

Если в августе курс будет снова привлекательным, то можно ожидать, что снова будет спрос останется на высоком уровне. Однако надо всегда учитывать возможные ограничения, которые могут действовать на операции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, физические лица в июле 2022 года закупили рекордный объём валюты на Московской бирже.

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