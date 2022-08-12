Пенза, 12 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Очередная партия вакцины для детей «Спутник-М» доставлена в Пензенскую область. Об этом 12 августа сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Новая партия биологического препарата составила 800 комплектов. В преддверии учебного года школьников призывают пройти иммунизацию. Пик заболеваемости традиционно приходится на осень, избежать всплеска поможет вакцинация, уверяют в облминздраве.

Именно в августе важно сделать прививку от коронавируса, так как в сентябре стартует вакцинация против гриппа, добавили в ведомстве.

По данным общероссийского оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Пензенской области снизился до 22%.

ИА REGNUM напоминает, в начале августа в Пензенскую область поступила двухкомпонентная вакцина «Спутник V» в количестве 50 тыс. комплектов. Для вакцинации населения в регионе работают 75 пунктов.

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