Донецк, 12 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Мирные жители — женщина и мужчина — пострадали в результате обстрелов украинскими войсками Куйбышевского района Донецка и посёлка Александровка. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 12 августа в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Он уточнил, что в Куйбышевском районе по улице Степаненко ранена женщина 1978 года рождения. Мужчина 1956 года рождения ранен в Александровке на улице Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулемзин ранее рассказал о повреждении здания яслей для детей с нарушением речи. В здание попал украинский снаряд, разрушена кровля и перекрытие между этажами.

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