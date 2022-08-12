Париж, 12 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Нынешняя волна коронавирусной инфекции во Франции, начавшаяся в начале июня, продолжила в начале августа снижаться, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За одну неделю количество госпитализаций сократилось (-28%), в том числе количество людей в отделениях интенсивной терапии (-26%). Количество заболевших продолжало снижаться, как уже несколько недель. За сутки выявили 24 312 случаев против почти 34 000 неделей ранее.

Как и на предыдущей неделе, снижение заболеваемости и госпитализаций касается всех регионов континентальной Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый карикатурист Жан-Жак Семпе, соавтор «маленького Николя», умер в возрасте 89 лет.

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