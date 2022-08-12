Донецк, 12 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 12 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что украинские войска атаковали Кировский район Донецка. В результате на улице Грузинской погиб мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли в Донецке ясли-сад для детей с нарушениями слуха.