Тирасполь, 12 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев 12 августа принял прибывшего в Кишинёв представителя Киева по приднестровскому урегулированию Юрия Клименко. Об этом сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Герб Приднестровской Молдавской Республики

«Состоялась предметная дискуссия относительно текущего состояния переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию с беженцами, прибывающими в Приднестровье с Украины. Игнатьев подчеркнул востребованность консульского обслуживания в ПМР граждан Украины. Он также заявил о миролюбивом настрое Тирасполя и его стремлении решить все вопросы молдавско-приднестровского урегулирования только мирными методами.

Стоит отметить, что Клименко стал новым представителем Киева в формате «5+2» (РФ, США, Украина, ОБСЕ и Евросоюз + Молдавия и Приднестровье). Накануне он посетил Молдавию.