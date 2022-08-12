Москва, , 15:13 — REGNUM Запустить движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется в начале 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра города Андрей Бочкарев.

Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что завершить строительство линии планируется уже до конца 2022 года.

«Это задача минимум, чтобы пассажиры поехали в начале 2023 года. В целом у нас все получается», — сказал Бочкарев.

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